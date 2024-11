Piano di Protezione civile, riunione a Bordighera. Ingenito: "Ribaditi ruoli e responsabilità" (Foto)

Il piano comunale di Protezione civile al centro di un incontro svoltosi nei giorni scorsi nel Palazzo del Parco a Bordighera.

Per l'occasione erano presenti il sindaco Vittorio Ingenito, il vicesindaco Marco Laganà, il consigliere regionale e consigliere comunale Walter Sorriento, la polizia locale, la Protezione civile, dipendenti e tecnici del Comune. "Si è svolta una riunione al Palazzo del Parco con l’obiettivo di ribadire ruoli e responsabilità di tutte le funzioni richiamate nel Piano di Protezione Civile Comunale" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

Il piano di Protezione civile comunale è lo strumento di gestione delle emergenze in cui vengono specificati gli scenari di rischio presenti sul territorio e le procedure e i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento calamitoso, come terremoto, mareggiata e alluvione. Contiene anche informazioni utili ai cittadini per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di emergenza: sono elencati le aree di attesa dove recarsi per la prima accoglienza, i numeri utili in emergenza e il sistema d’allerta “a semaforo” abitualmente utilizzato.