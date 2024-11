Sanremo: il Consiglio Comunale convocato per il 27 novembre

Il Consiglio Comunale di Sanremo in adunanza ordinaria per il giorno mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 17:30. La seduta si terrà nella sala riunioni del Comune presso Palazzo Bellevue, in Corso Cavallotti 59.

La seduta vedrà affrontati in dibattito i seguenti temi:

- approvazione del nuovo regolamento sui servizi educativi per la prima infanzia (asili nido)

- aggiornamento del regolamento per i servizi sociali territoriali, essenziale per la gestione e il supporto alle fasce più deboli della popolazione

- modifiche alle modalità di calcolo e applicazione del contributo straordinario previsto dalla normativa edilizia nazionale (D.P.R. 380/2001, Prop. n.90)

- aggiornamento del N.A.D.U.P. (Nuovo Documento Unico di Programmazione)

Ultimo tema riguarderà una variazione di allineamento del bilancio per il triennio 2024-2026 e il riconoscimento di alcune spese fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive