Sanremo: giovedì prossimo la presentazione del libro di Silvia Cragnolini alla 'Biblioscuoladaniscain'

Silvia Cragnolini, docente di sostegno nella scuola primaria, presenterà il suo primo saggio 'Il cammello vive nello spazio. L’autismo nella realtà scolastica quotidiana' alla 'Biblioscuoladaniscain' dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, giovedì 28 novembre alle 16.45, in strada San Martino 73.

Il testo racconta con delicatezza, leggerezza e serietà delle esperienze direttamente vissute dall’autrice con questi bambini speciali. Il suo intento è quello di far scoprire da più vicino la relazione tra questi alunni e i loro insegnanti. È rivolto principalmente a docenti, genitori, psicologi, logopedisti e altre figure professionali coinvolte nel percorso di crescita degli alunni e a chiunque voglia approcciarsi a questo mondo.

Il saggio vuole offrire anche buone prassi educativo-didattiche dalle quali poter prendere spunto per poterle replicare con i propri figli o alunni in modo sempre unico e irripetibile, individualizzando e personalizzando le strategie alle specificità di ogni bambino. L’esperienza decennale dell’autrice accanto ad alunni neurodiversi l’ha arricchita di così tante emozioni a tal punto da volerle trascrivere in questo saggio per renderle pubbliche.

L’evento è promosso dall’Istituto comprensivo Sanremo Levante ed è ad ingresso libero.