Ventimiglia, incendio sopra corso Francia: prende fuoco una discarica abusiva (Foto e video)

Incendio di sterpaglie, e sembrerebbe di alcuni rifiuti abbandonati, in una fascia sopra corso Francia, nei pressi di Discesa Bastioni, a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della città di confine e gli agenti della polizia locale. Discesa Bastioni è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire lo spegnimento delle fiamme, che hanno bruciato alcuni alberi e i rifiuti abbandonati tra la vegetazione.

Fortunatamente il forte vento non ha provocato l’allargamento del rogo alle campagne e abitazioni vicine, anche grazie al tempestivo intervento degli uomini del 115 che ora stanno bonificando l’area per evitare una possibile ripartenza dell’incendio, di cui non si conoscono ancora le cause. E' probabile che il rogo possa essere stato causato dal lancio di una sigaretta ancora accesa che, finendo nella discarica abusiva, abbia fatto divampare le fiamme.