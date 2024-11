Sanremo: lavori in corso Inglesi sulla strada appena asfaltata, lettrice "Mi auguro che si tratti di una perdita improvvisa" (Foto)

Una nostra lettrice, Paola Civardi, che vive in corso Inglesi a Sanremo, ci scrive inviandoci alcune foto e facendo una serie di domande per il fatto che, un tratto di strada da poco asfaltata, è oggetto di nuovi lavori:

“Nell'unico breve tratto dove ai primi di settembre è stato rifatto il manto stradale da ieri c'è una ditta che effettua lavori e dunque ha ‘bucato’ il sedime stradale appena asfaltato. Ora voglio credere che non si tratti del lavoro di riparazione di perdita fognaria di un condominio di cui si era già fatta segnalazione da anni. Se così fosse mi chiedo: ma prima di asfaltare questo breve tratto non si poteva obbligare il condominio ad effettuare il lavoro o ancor meglio effettuare il lavoro da parte del Comune e poi accollare le spese al privato e dopo provvedere ad asfaltare? Ovvio che io stia sperando che le cose non stiano come da me percepite. Non ho chiesto nulla agli operai al lavoro per cui spero di sbagliarmi”.