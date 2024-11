Combatté per la salvaguardia del rio Carne, Pigna dedica una targa a Simona Lanza

Durante la sua vita ha combattuto ardentemente per la salvaguardia del rio Carne, luogo a lei caro. Pigna sabato prossimo dedicherà, perciò, una targa alla sua 'guerriera': Simona Lanza.

La cerimonia di scopertura è prevista sabato prossimo alle 16 al rio Carne. Sarà un'occasione per ricordare la conosciuta e amata Simona, scomparsa lo scorso luglio, che favorì, tra l'altro, l'unione degli Amici del Rio Carne. Fu, infatti, una delle anime del comitato per la salvaguardia del rio Carne che si è battuto per anni contro la realizzazione di una centrale idroelettrica in uno degli ambienti naturalistici più belli dell’entroterra.

Il pomeriggio sarà allettato dalle musiche dei maestri pignaschi Enrico Allavena, Mario Martini e Mirco Rebaudo. "Sabato ricorderemo la nostra guerriera a rio Carne" - fa sapere il sindaco Roberto Trutalli - "Verrà scoperta una targa in suo ricordo".