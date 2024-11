Sanremo: progetto del grattacielo da 15 piani al Polo Nord, l'assessore Donzella rassicura, nessun progetto depositato

L'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica di Sanremo Massimo Donzella risponde in merito alla segnalazione del comitato ‘Funivia – Polo Nord’ sulla realizzazione di un grattacielo nell'area tra corso Inglesi (Zona Polo Nord) ed il primo tratto di Vicolo Funivia (lato basso).

"Al momento non c'è alcun progetto che sia stato verificato, abbiamo anche verificato e ad oggi non è stato depositato niente a riguardo negli uffici comunali. Di conseguenza per ora non abbiamo logicamente effettuato valutazioni in questo senso; se e quando il progetto dovesse giungere all'attenzione degli uffici, allora provvederemo ad analizzare quanto riceveremo, tenendo rigorosamente conto delle norme urbanistiche e degli impianti di varia natura nella zona".

L'assessore aggiunge poi che le porte saranno aperte al comitato per ascoltare eventuali perplessità o rimostranze: "Ovviamente terremo conto delle esigenze delle comunità, come sempre cerchiamo di fare. Da parte nostra c'è totale disponibilità al confronto, anche perché crediamo che ogni intervento edilizio deve avere come riferimento il miglioramento e la riqualificazione. Come detto, se e quando il progetto verrà presentato, sarà valutato tenendo conto di tutti questi aspetti".

Donzella poi sottolinea come l'obiettivo dell'amministrazione sia sempre quello di incentivare la rigenerazione urbana e la riqualificazione, apprezzando come anche nella nota del comitato venga sottolineata da parte del Comune l'adozione di "una politica urbanistica assai rispettosa dell’ambiente e del paesaggio". Obiettivo che, ripete l'assessore, verrà portato avanti anche in questo caso.