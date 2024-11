Sanremo: un grattacielo nella zona del Polo Nord, nasce il comitato che dice 'No' alla struttura di 15 piani (Foto)

E’ nato a Sanremo il comitato ‘Funivia – Polo Nord’ che intende promuovere le iniziative per tutelare e valorizzare l'area tra corso Inglesi (Zona Polo Nord) ed il primo tratto di Vicolo Funivia (lato basso).

Il comitato è partito con l’opposizione al progetto della società ‘Nova Matutia’, che vorrebbe realizzare una struttura di ben 15 piani (di cui 12 fuori terra), con notevoli problematiche per tutto il quartiere e per la città intera. “Sarebbe un grave danno economico – dice il comitato - per tutti i proprietari di appartamenti e attici che perderebbero la vista verso il mare (piena o in parte) e verso la città vecchia (Pigna), nonché la luce (a fronte di un previsto muro di oltre quaranta metri), andando a deprezzarne gravemente il valore”.

Secondo il comitato la costruzione del grattacielo comporterebbe anche un rischio idrogeologico, in quanto sotto il vicolo scorre un piccolo torrente e la zona non sopporterebbe una struttura di quelle dimensioni. "Porterebbe anche alla probabile chiusura per lunghi periodi di Corso Inglesi – prosegue - con l’impossibilità di accesso per le ambulanze ed i mezzi di soccorso. La chiusura di vicolo Funivia, come già accaduto per alcuni rilievi nel mese di settembre 2024 e notevoli disagi per la demolizione del palazzo esistente e per l’innalzamento della nuova struttura (polvere, rumore, traffico, restringimento della strada, etc.) senza dimenticare disagi per l’asilo comunale sito all’inizio di Vicolo Funivia, problemi di viabilità e un forte impatto paesaggistico (il profilo urbano della zona verrebbe ad essere gravemente compromesso)”.

Il Comitato si prefigge quindi di sensibilizzare la popolazione e le autorità sul gravissimo impatto ambientale, sociale, estetico ed idrogeologico che questa struttura sicuramente apporterà alla città: “Adotteremo tutte le iniziative possibili per evitare di assistere a questo scellerato intervento edilizio – terminano dal comitato – e, in una delle nostre riunioni abbiamo anche eletto gli organi rappresentativi che stanno operando in ogni sede possibile”.

Sono state approntate anche alcune sedi per chi voglia ottenere informazioni o aderire al comitato: da ‘Sinergie’, in corso Inglesi 277 (dalle 11 alle 17 dei giorni lavorativi) o presso alla profumeria ‘Nina’ di via Palazzo 23, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Si può anche scrivere a comitato.vicolofunivia.polonord@gmail.com.