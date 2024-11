Grande successo di partecipazione domenica scorsa per la 'Marcia per il Diabete' organizzata dai Lions Sanremo Matutia e Host (Foto)

Organizzata dai Lions Club Arma e Taggia, Sanremo Matutia e Sanremo Host si è svolta domenica scorsa la ‘Marcia per il Diabete’.

Nella splendida cornice della pista ciclabile, sul tracciato di circa 8 km che separano l'area antistante il Cinema Centrale di Sanremo da piazza Chierotti di Arma di Taggia molti ‘camminatori’ hanno accettato di partecipare a quello che può venir considerato un esperimento di buona salute.

Consapevoli del motto ‘Se ti muovi il Diabete si ferma’ i camminatori, coordinati da soci Lions, hanno effettuato in Sanremo lo screening del diabete (controllo glicemia). Con il risultato annotato su di un cartoncino anonimo ed il pettorale di partecipazione al collo, i partecipanti si sono incamminati in direzione di Arma di Taggia dove ad accoglierli hanno trovato i soci Lions di Arma e Taggia coadiuvati dai militi della Croce Verde di Arma di Taggia, effettuato il secondo screening hanno potuto appurare il calo del valore glicemico ottenuto con il movimento proprio grazie alla camminata sostenuta.

Questi i numeri: 47 gli screening sui camminatori ed oltre 68 quelli effettuati su chi, in Piazza Chierotti, desiderava a prescindere dalla camminata, effettuare un controllo glicemico. La lotta al Diabete è uno dei service storici dei Lions Club che pongono la prevenzione come un punto cardine della salute, ed il porsi a disposizione della cittadinanza un onore per i soci Lions.

Gli organizzatori ringraziano tutte le associazioni intervenute: la Croce Verde di Arma di Taggia, i Rangers d'Italia, la Croce Rossa di Sanremo e tutti i soci dei Lions Club Arma e Taggia, Sanremo Host e Sanremo Matutia ed i medici che hanno prestato la loro professionalità nell'effettuare gli screening.

Un ringraziamento particolare è andato a tutti i soci Lions che hanno partecipato attivamente all'organizzazione dell'evento, ai Presidenti di Club presenti, al Governatore del Distretto Lions 108Ia3 il Sanremese Vincenzo Benza ed al Presidente di Zona IVB Fabrizio Condrò.

Contestualmente al tragitto Sanremo-Arma si è svolta medesima manifestazione da Camporosso a Bordighera organizzata dai Club Bordighera Otto Luoghi, Bordighera Capo Nero Host, Sanremo Ufficiali d'Italia Alpi Marittime, il tutto al fine di coinvolgere il maggior numero di persone ed aumentare così la coscienza della prevenzione.