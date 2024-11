Bassa Slesia: l’effetto WOW e le emozioni sportive alla pari dei campioni

Visita l’iconico Castello di Czocha

Uno dei complessi di castelli più belli di questa parte della Polonia fu costruito nel XIII secolo per essere un’importante fortezza di guardia al confine con la Boemia. Data la sua posizione, ha cambiato proprietari diverse volte, per cui nasconde un sacco di storie. Il castello è pieno di spazi da visitare, a partire dalla famosa Camera Ducale. La leggenda dice che sotto il letto matrimoniale all’interno della camera fu collocata una speciale botola che faceva cadere la persona che dormiva nel letto nella cella sotterranea. Il castello dispone di un hotel con spa e ospita anche eventi periodici e a tema.

Trova il tuo sentiero sui Monti dei Giganti

La Bassa Slesia vanta terreni eccezionali per chi ama l’escursionismo in montagna. Nel corso di una visita alla Bassa Slesia è possibile salire su ben 15 cime che fanno parte della cosiddetta Corona delle Montagne Polacche. Śnieżka, Śnieżnik, Szczeliniec Wielki o Wielka Sowa rappresentano ottime opzioni per gite di un giorno, anche per i principianti o le famiglie con bambini. Nei Monti dei Giganti ci sono anche i cosiddetti singletrack per i mountain biker a cui piace godersi i bellissimi panorami su due ruote.

I Monti dei Giganti sono pieni di vita anche in inverno e possono piacere soprattutto agli amanti dello sci, che possono godersi numerose piste, tra cui una delle più famose a Czarna Góra.

Visita le rinomate località termali

La Bassa Slesia offre numerose località termali note e molto apprezzate. Duszniki, Jedlina, Kudowa, Polanica o Świeradów sono le più famose, e Lądek-Zdrój è la località termale più antica non solo della regione, ma di tutta l’Europa! Vale la pena visitarle, approfittare delle acque curative e godersi delle passeggiate lunghe e rilassanti nei pittoreschi parchi termali. In queste località si trovano anche luoghi di interesse da visitare, come il Museo della Carta di Duszniki-Zdrój o il Museo dei Giocattoli di Kudowa-Zdrój. Vale anche la pena di assaggiare la cucina locale, ricca di influenze dei suoi vicini meridionali. Un’altra attrazione straordinaria è il Sentiero della Birra e del Vino della Bassa Slesia con interessanti birrifici e vigneti, che permettono ai visitatori di conoscere la cultura della birra e del vino.

Supporta lo sport locale

La Bassa Slesia è un luogo ideale per l’attività fisica. Da anni è popolata da veri e propri appassionati di sport. Tra questi ci sono Henry Tryka e Ryszard Matuszak, che nel 1961/62 hanno iniziato l’era della pallamano di Głogów con la fondazione del club Chrobry. Nel corso degli anni, la squadra è progredita fino a raggiungere lo storico titolo di vice-campione polacco nella stagione 2005/2006, dopo aver perso una drammatica partita per la medaglia d’oro contro il pluricampione polacco Wisła Płock. La sala di R. Matuszak a Głogów è visitata da 1.500-2.000 meravigliosi fan che possono incontrare ... Bolek, una mascotte che deve il suo nome a Bolesław Chrobry, il sovrano della Polonia della dinastia Piast e il primo re della Polonia.

La squadra è uno dei club di pallamano più antichi della Polonia. Il KGHM Chrobry Głogów è una squadra maschile forte e solida della Superliga Orlen. Le sue partite garantiscono emozioni sportive fortissime ed esperienze indimenticabili. Dopo aver visto una di queste, anche chi non è appassionato della pallamano si innamorerà di questo sport. La pallamano è una disciplina dinamica e di grande impatto, e il club di Głogów ne è il miglior ambasciatore: nei giocatori in campo si vedono passione e grande impegno.

Grazie all’ampia scelta di opzioni per trascorrere il tempo, secondo i principi della slow life, ma anche con uno spirito sportivo attivo, in Bassa Slesia ognuno troverà qualcosa per sé e sarà felice di tornare qui.

Per saperne di più vai su: dolnyslask.travel