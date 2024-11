Mareggiata a Sanremo, nessun danno ma l’attenzione resta alta: allerta per nuove raffiche oltre i 100 km/h per domani (Foto e video)

Se la nottata è passata senza grosse preoccupazioni, anche la mattinata si sta concludendo nel migliore dei modi. Il forte vento e la conseguente mareggiata non hanno portato con sé danni o segnalazioni di criticità, come confermato dalla Capitaneria di Porto. Tuttavia, le condizioni meteo-marine rimangono difficili, con il mare di grado 3 (onde alte tra 0,50 e 1,25 metri) e un vento che ha soffiato con raffiche significative. Adesso l'allerta è per domani, quando a partire dal pomeriggio e fino alla giornata di venerdì il vento continuerà a 'correre' in maniera piuttosto veloce, causando nuove mareggiate.

Facciamo prima un passo indietro. A Sanremo, nella notte, il vento ha raggiunto raffiche fino a 90 km/h, causando qualche disagio ma senza gravi conseguenze. Situazione che è andata man mano migliorando durante la mattinata, con raffiche che si sono registrate fino a 60km/h e che adesso si sono attenuate intorno ai 20. La situazione risulta però più complicata a Ventimiglia, dove le raffiche continuano a essere intense, toccando i 72 km/h anche nella mattinata di oggi. Se nella città dei fiori la forza del vento è in leggera diminuzione rispetto alla notte, nella città di confine il discorso è sicuramente ben diverso.

Come detto, dall'Arpal intanto arriva un nuovo avviso meteo, che conferma quanto detto in apertura e durante la mattinata: da domani pomeriggio ci saranno ancora mareggiate su tutta la Liguria, mentre nella giornata di oggi ci sarà un'attenuazione dei fenomeni più intensi (nella notte, raffiche di vento oltre i 100 km/h e mareggiata da libeccio con onde di 7 metri e periodo attorno ai 10 secondi dapprima a ponente, poi a levante, dove permarrà mare lungo con intervallo fra un’onda e l’altra attorno agli 8 secondi fino alla serata odierna). I venti, inoltre, ruoteranno da nord, rafficati agli sbocchi vallivi.

Domani, giovedì 21 novembre, la formazione di un minimo sul Mar Ligure determinerà una nuova intensa libecciata fino a venerdì mattina, quando entreranno di nuovo venti da nord soprattutto sul centro della regione (con raffiche oltre i 100 km/h). La mareggiata riprenderà vigore a partire dal pomeriggio di domani, con comportamento e valori analoghi a quelli vissuti stanotte (prima ponente, poi il levante, dove durerà più a lungo e farà sentire maggiormente i suoi effetti). Le temperature saranno collegate al regime dei venti: scenderanno sensibilmente quando soffieranno quelli settentrionali, soprattutto sul settore centrale, risaliranno in corrispondenza dei flussi meridionali, principalmente ai due estremi della Liguria.

Le precipitazioni, invece, saranno di tipo avvettivo (ossia umidità portata dai venti da Sud, trasformata in pioggia a causa dell’innalzamento in corrispondenza dei monti alle spalle della costa), localmente intense ma in rapido spostamento, probabili sul levante - dove la cumulata sarà significativa - ed estremo ponente. La neve dovrebbe rimanere confinata alle Alpi piemontesi, mentre nelle vallate di D ed E, in particolare in Valle Scrivia, potrebbero esserci le condizioni per locali e temporanei fenomeni di gelicidio: non sembrano molto probabili, ma data la possibilità di persistenza di sacche di aria più fredda al suolo, non è escluso che si possano verificare.

Ecco l'avviso meteo nel dettaglio:

Per quanto riguarda la giornata di oggi fino alla tarda mattinata venti sudoccidentali fino a burrasca su parte occidentale della provincia di Imperia, in rapida attenuazione. Successivo rinforzo dei venti settentrionali fino a forti (50-60 km/h) su rutti i versanti, rafficati agli sbocchi vallivi e sui crinali appenninici, in graduale attenuazione serale. Mare ancora agitato con mareggiate residue sui Bacini Liguri Marittimi di Levante, localmente agitato anche nella nostra provincia per onda lunga di libeccio (7.5-8.5 s), in scaduta da metà giornata con mare molto mosso in serata.

Domani invece, nuovo peggioramento, con piogge in intensificazione sul Levante ed estremo Ponente; cumulate significative e intensità moderate sui Bacini Liguri Marittimi di Levante con rovesci localmente moderati. Locali episodi di gelicidio sulle valli di : Bacini Liguri Padani di Ponente e Levante occidentale. Venti sudoccidentali in nuovo rinforzo fino a burrasca forte in serata su nella nostra provincia e Bacini Liguri Marittimi di Levante (raffiche oltre gli 80-100 km/h sui capi esposti), di burrasca su E (70-80 km/h sui rilievi), forti (50-60 km/h) su B. Nuovo aumento del moto ondoso in serata con mareggiate lungo tutte le coste per onda lunga di libeccio (periodo 7.5-8.5 s).

Venerdì infine tra notte e mattino venti sudoccidentali fino a burrasca forte su coste imperiesi e Bacini Liguri Marittimi di Levante (raffiche oltre gli 80- 100 km/h sui capi esposti) e fino a forti sui crinali dei Bacini Liguri Padani di Levante. Successiva rotazione dei venti da settentrione, fino a burrasca (60-70 km/h) su Bacini Liguri Padani di Levante e Bacini Liguri Marittimi di Centro e e fino a forti (50-60 km/h) su Bacini Liguri Padani di Ponente e parte orientale della nostra provincia, rafficati agli sbocchi vallivi e sui crinali appenninici. Moto ondoso in ulteriore aumento in nottata, con mare agitato e mareggiate nell'imperiese e intense sui Bacini Liguri Marittimi di Levante, per onda lunga di libeccio (periodo 9- 10 s), in graduale scaduta a partire dal pomeriggio.