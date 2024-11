Vento forte nella notte: picco massimo a Ventimiglia con 110 km/h, rami sulle strade e danni a tende e tettoie

Una ventina di interventi dei Vigili del Fuoco, in particolare tra Sanremo ed Imperia, nel corso della notte a causa del vento forte che sta imperversando su tutta la provincia.

Molti i rami di albero caduti sulle strade con il relativo intervento dei pompieri anche se, fortunatamente, non è stato necessario chiudere carreggiate. Il vento ha soffiato forte nel corso della notte, con il picco massimo alle 0.50 a Ventimiglia, con 110 km/h. Imperia è arrivata a 99 km/h alle 4 mentre Sanremo ha raggiunto gli 83 km/h alle 3. Diano Marina si è ‘fermata’ a 51 km/h, poco prima delle 3.

Si segnalano interventi dei pompieri, tra gli altri, in strada Savoia ad Imperia, sulla collina di Gorleri e in via Casarini sempre a Oneglia, mentre al Prino, sull'Aurelia, alcuni automobilisti hanno liberato in autonomia la carreggiata. Il vento sta soffiando ancora piuttosto forte anche se lievemente in calo.