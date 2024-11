Ben sei chilometri di coda, da questa mattina poco dopo le 7, alla barriera autostradale di Ventimiglia per consentire il recupero di un mezzo pesante, rimasto fermo sulla carreggiata.

Molti i disagi per i tanti lavoratori frontalieri che erano in viaggio verso la Costa Azzurra ed il Principato di Monaco. Al momento, in direzione del confine sono sei i chilometri di coda ma non è escluso che possano aumentare.

Il mezzo pesante da recuperare è rimasto in avaria ed è ora in corso il suo recupero.