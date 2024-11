Gli auguri di buon lavoro dalla Confcommercio provinciale al Presidente della Regione Marco Bucci e ai componenti della sua Giunta

La Confcommercio della provincia di Imperia, all’indomani della nomina ufficiale della nuova Giunta regionale, augura buon lavoro al Presidente Marco Bucci e a tutti gli Assessori che compongono la sua squadra.

La Confcommercio imperiese esprime particolare soddisfazione per l’alta considerazione in cui è stato tenuto il territorio della Provincia di Imperia, che vede ben tre Assessori all’interno della nuova Giunta, con Deleghe importanti e fondamentali per il territorio, fra cui Turismo, Fiere, Grandi Eventi, Sviluppo dell’entroterra, Trasporti e Urbanistica.

Sottolinea il Presidente provinciale della Confcommercio di Imperia Enrico Lupi: “Siamo certi che con il Presidente Bucci e la sua Giunta, con particolare riferimento agli Assessori espressione del nostro territorio, proseguirà quella collaborazione fattiva e concreta con la nostra Associazione al fine di ottenere importanti risultati per il Ponente ligure in tema di infrastrutture, sviluppo turistico per costa ed entroterra e crescita commerciale ed economica. Auguriamo al Presidente Marco Bucci e alla sua squadra buon lavoro, mettendoci a disposizione quale cerniera di collegamento con il tessuto economico imperiese”.