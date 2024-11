Sanremo, il comandante dei Carabinieri investito sulle strisce: auguri di pronta guarigione al Luogotenente Paolo Farchetti

La redazione di Sanremonews desidera rivolgere i più sinceri auguri di pronta guarigione al Luogotenente con Cariche Speciali Paolo Farchetti, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sanremo, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30, quando il Comandante stava attraversando sulle strisce pedonali all’inizio di via Martiri della Libertà. Secondo una prima ricostruzione, un’automobile Mercedes, condotta da un anziano di 90 anni, lo ha investito, generando grande apprensione tra i presenti, che sono subito accorsi in suo aiuto.

Il Luogotenente Farchetti è stato tempestivamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale di Sanremo. Attualmente è ricoverato in osservazione. Fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per escludere complicazioni. Figura di riferimento per la comunità, il Comandante è stimato da tutti per il suo impegno quotidiano.

La Polizia Locale di Sanremo sta indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tutta la città si stringe attorno al Comandante Farchetti con l’augurio di rivederlo presto in piena forma e operativo al servizio della collettività.