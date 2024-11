Sanremo: manifestazioni natalizie, in attesa dell'elenco ufficiale ecco la certezza della pista di pattinaggio in piazza Colombo (Foto)

In attesa della presentazione ufficiale, da parte del comune, rimane l’alone sulle manifestazioni natalizie e sui protagonisti del concerto di fine anno. Gli appuntamenti dovrebbero essere inaugurati ufficialmente, con l’accensione dell’albero, il 7 dicembre, con palazzo Bellevue che investirà 468mila euro, anche se qualcosina sarà risparmiato visto che per i fuochi d’artificio ha ottenuto uno ‘sconto’ rispetto ai 43mila euro previsti. Lo spettacolo pirotecnico di capodanno è stato affidato, infatti, alla ‘Martarello group’ della provincia di Rovigo per un totale di 26.840 euro.

Mentre si sta completando anche il montaggio delle luminarie, che prevede qualche variazione rispetto agli anni scorsi, una certezza arriva dalla conferma della pista di pattinaggio sul solettone di piazza Colombo. L’installazione è già iniziata e, quindi, a breve chi lo vorrà potrà pattinare sul ghiaccio come avvenuto negli anni scorsi. Sicuramente un’attrazione sempre gradita, nel periodo invernale, da residenti e turisti.

Tornando alle luminare, oltre alle ‘tende’ di via Matteotti, si attendono interessanti novità dal cosiddetto videomapping, per una spesa totale di 220mila euro, suddivisi in 170mila per le luminarie e 50mila per la tecnica di proiezione, che trasformerà diverse costruzioni della città in un vero ‘display’ dove saranno proiettate immagini, video e giochi di luce dal grande impatto visivo.