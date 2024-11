CNA Imperia protagonista a OliOliva 2024: un evento di successo tra artigianato, tradizione e promozione del territorio

La partecipazione di CNA Imperia a OliOliva 2024 è stata un vero trionfo, celebrando l'artigianato come cuore pulsante della promozione territoriale. Con uno stand principale e quattro stand collaterali curati in collaborazione con l’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori, CNA Imperia ha creato un'esperienza immersiva per i visitatori. Le iniziative speciali, come i progetti "Ranzo is Wine" e "La magia della Lavanda in cucina", hanno offerto un viaggio affascinante tra innovazione e tradizione, attirando centinaia di visitatori e coinvolgendoli in laboratori interattivi e dimostrazioni pratiche.

Luciano Vazzano, Direttore di CNA Imperia, esprime grande soddisfazione: "È stato un successo straordinario. Il nostro stand è stato un punto di riferimento per i visitatori, un luogo dove poter scoprire e apprezzare l'autenticità del nostro territorio attraverso le mani e il cuore dei nostri artigiani. Un ringraziamento speciale va a tutti loro: dalla loro presenza attiva allo stand, alla capacità di connettersi con il pubblico, fino agli omaggi enogastronomici e all’esposizione delle loro creazioni. Abbiamo dimostrato con orgoglio la vitalità e la ricchezza del nostro tessuto artigianale locale".

Tra le attrazioni più apprezzate, ha spiccato il mulino artigianale esposto nello stand principale, una meraviglia ideata e costruita interamente da Vincenzo Palladino.

"Il mulino ha catturato l’attenzione di tutti ed è il simbolo perfetto del nostro artigianato: un'opera unica che narra il territorio con creatività e passione", aggiunge Michele Breccione, Presidente di CNA Imperia.

OliOliva 2024 è stata anche l'occasione per promuovere Arti-Turismo, un progetto che coniuga artigianato e turismo esperienziale, valorizzando la figura dell’ArtiMastro: l’artigiano che accoglie i turisti nei suoi laboratori, trasformando il lavoro manuale in un’esperienza indimenticabile. CNA Imperia invita tutti gli artigiani interessati a scoprire di più su questo modello innovativo visitando il sito dell’associazione, dove si possono trovare contatti, informazioni e video dimostrativi. L’obiettivo è costruire una rete dinamica di esperienze artigianali, valorizzando sia le iniziative già avviate, sia quelle in fase di sviluppo.

Facce da CNA: Emozioni e curiosità di OliOliva 2024

OliOliva non è stata solo un’esplosione di profumi e sapori, ma anche un’occasione per incontrare storie, sorrisi e momenti indimenticabili. Ogni artigiano, ogni prodotto e ogni visitatore hanno portato con sé un pezzo della propria storia, contribuendo a creare un'atmosfera unica. Dai selfie spontanei tra i banchi, alle risate nei "dietro le quinte", fino alla condivisione di una grande torta finale, si è respirato un clima di comunità e condivisione.

Il Direttore di CNA Imperia inoltre sottolinea: "Il nostro stand ha raccontato la bellezza del nostro territorio, ma anche la bellezza delle persone che con passione e dedizione fanno dell’artigianato la propria vita. CNA non è solo un’associazione di categoria: è il calore delle mani che lavorano, delle storie che si intrecciano e dei sorrisi che si condividono."

CNA Imperia ringrazia di cuore tutti coloro che hanno visitato lo stand e gli artigiani che hanno collaborato al successo di OliOliva 2024. Grazie a loro, abbiamo dimostrato che l’artigianato è molto più di un mestiere: è arte, passione e identità. "Grazie e arrivederci alla prossima edizione!".