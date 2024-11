Olioliva 2024: Vivaldi (Confartigianato) “Siamo soddisfatti per iniziative, affluenza e interesse del pubblico”

È giunta al termine anche la 24° edizione di OliOliva, che ha portato tante persone allo stand di Confartigianato Imperia a degustare l’olio, le olive e il paté di olive dei frantoiani liguri: hanno rappresentato il comparto Olio Fresia, Olio Boeri, Olio Roi, Frantoio Nuvolone, Olio Calvi, Isnardi ed Elena Luigi.

Ne “La casa dei frantoiani” i visitatori hanno anche potuto trovare degli angoli informativi nei quali il personale ha fornito assistenza ed informazioni sui servizi di assistenza garantiti dall’associazione e dai partner che hanno contribuito al successo di Confartigianato Imperia ad OliOliva: Banca di Caraglio, UnipolSai di Diego Parodi sas, Benza srl e Clemente Industry, senza dimenticare il Vivaio COA Rivierasca grazie alla fornitura di piante che hanno reso caratteristico lo spazio espositivo. Ad OliOliva, Confartigianato Imperia ha inoltre organizzato una serie di iniziative.

Sabato, nell’Area Laboratorio si è tenuto l’evento “Farina, acqua, sale ed olio extravergine d'oliva: Sandro Canestrelli presenta il canestrello di Taggia". Martin Bruno, assistito dal personale dell’Area, ha preparato il tipico prodotto taggiasco raccontando aneddoti e curiosità e alla fine i presenti hanno potuto degustare quanto realizzato. Parallelamente, nell’Area Incontri si è svolto l’evento "Varietà antiche e poco conosciute di vite e olivo: un serbatoio di biodiversità a supporto della crescita delle imprese", al quale sono intervenuti il Prof. Giovanni Minuto del Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) e la Dott.ssa Barbara Ruffoni del CREA. All’incontro, incentrato sulle biodiversità degli olivi e delle viti e la loro storia nel tempo a livello di diffusione nel mondo, ha portato i saluti di Confartigianato il Vicepresidente nazionale Imprese del Verde Marco Nigro.

Infine, nel pomeriggio di sabato, allo stand di Confartigianato si è tenuto il convegno sulla cyber sicurezza tenuto dall’agente assicurativo nonché Presidente di Confartigianato Imperia Servizi Diego Parodi di UnipolSai, leader nazionale sulle polizze cyber risk, dal CEO Alessio Meneghello di Connecto e dall’avvocato Rocco Variglioti. All’incontro hanno portato i saluti istituzionali il Consigliere di Regione Liguria Marco Scajola e il Consigliere del Comune di Imperia Antonello Motosso e hanno partecipato numerosi imprenditori e dirigenti di Confartigianato Imperia, tra cui il Presidente dei Frantoiani Federico Fresia, il Presidente degli Odontotecnici Gianni Verrando, il Presidente delle Imprese del Verde Fabio Viel, il consigliere del direttivo Edilizia Antonio Sindoni e la consigliera del direttivo degli Estetisti Patrizia Morreale.

La giornata di domenica è stata dedicata all’assistenza alle persone e alle imprese, alla degustazione e all’evento in calendario dedicato alla presentazione del libro “La ragazza del bergamotto” scritto a quattro mani dalle autrici Anna Maria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi. Il libro è edito Edizioni Antea di Angelo Giudici, autore da sempre vicino ad autori che raccontano storie spesso dimenticate, talvolta mai raccontate, che valorizzano il nostro territorio, la cultura e le persone che ne fanno parte. Il romanzo è incentrato sul tipico agrume calabro, prodotto anche nel savonese, e su una donna forte e coraggiosa, Sofia, che supera mille avversità anche nelle terre del Ponente Ligure e della Costa Azzurra. Del libro molti l'autenticità e il saper portare e tramandare le tradizioni.

“Siamo soddisfatti delle nostre iniziative, molto apprezzate per la loro qualità e per l’interesse di quanto proposto – ha detto Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia - I visitatori che passavano al nostro stand chiedevano dove poter trovare l’olio dei frantoiani che facevamo degustare, motivo di orgoglio per il nostro comparto. Un sentito ringraziamento ai nostri partner, ai nostri frantoiani, ai nostri artigiani e a tutti coloro che sono passati al nostro stand, tutti decisivi per il successo delle iniziative organizzate”.