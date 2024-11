Ventimiglia, scontro moto-auto in corso Genova: traffico bloccato

Traffico bloccato a Ventimiglia per un incidente stradale verificatosi in serata in corso Genova, nel tratto tra il Mc Donald's e l'ex ospedale, che sembra aver coinvolto una macchina e una moto, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, la polizia e la polizia locale.

Un ferito, un ragazzo sui 29 anni, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo. A causa dell'incidente si sono momentaneamente formate code in entrambe le direzioni di marcia.