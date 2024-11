Sanremo, "manto stradale e pedonale in condizioni penose in via Morardo": la segnalazione (Foto)

"Manto stradale e pedonale da molto tempo in condizioni penose in via Morardo che esce poi in piazza Cassini e costeggia il fabbricato scolastico della scuola media 'I. Calvino' già 'Papa Giovanni XXIII' a Sanremo". Lo segnala un lettore, Giuseppe.

"Il piano è sconnesso e vi sono buche di varie dimensioni che aumentano il rischio dì cadute per chi vi passa a piedi, inoltre, si creano enormi pozzanghere quando piove" - sottolinea il cittadino - "Essendo anche una strada che porta al centro storico della Pigna, meta turistica durante tutto l'anno, mi è capitato di osservare turisti esteri, e non solo, poco soddisfatti del camminamento".

"All'inizio della strada, salendo da piazza Eroi Sanremesi, a volte si sono formate buche profonde anche di 15/20 centimetri che, anche se poi vengono coperte con leggero manto asfalto, non durano molto" - dice - "Io mi auguro che la nuova amministrazione del Comune prenda un provvedimento urgente per quanto riguarda i lavori di ripristino perché sotto l'asfalto vi è un buon ciottolame antico".