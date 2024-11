Sanremo: Festival Chitarristico, domani Buono e Spera, in serata il concerto di flamenco con Manolo Franco

Dopo la seconda giornata di oggi, che avrà come protagonisti nel pomeriggio (ore 15.30) gli straordinari Xuanxuan Sun e Xu Tuo (in collaborazione con “I martedì letterari”) e questa sera (ore 21.00) il Maestro Roberto Fabbri insieme a Maurizio di Fulvio, Simona Capozzucco e Ivano Sabatini, il decimo Festival chitarristico internazionale «Città di Sanremo» (Ideatore e Direttore Artistico M° Diego Campagna) prosegue domani al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo.



Anche venerdì saranno due gli appuntamenti imperdibili: alle ore 18.00 si esibiranno Emanuele Buono (Chitarra) e Nicolò Spera (Chitarra). Emanuele Buono arriva sulla scena concertistica internazionale nel 2008 quando riceve il prestigioso riconoscimento “La chitarra d'oro” al XIII Convegno Internazionale di Alessandria come miglior giovane concertista dell'anno. Nel 2009 ha vinto la Medaglia d'Oro al Parkening International Guitar Competition (Malibu, USA) diventando il più giovane vincitore nella storia del concorso. Tra il 2009 e il 2013 ottiene il primo premio assoluto in molti altri concorsi internazionali e nel 2014 debutta alla Carnegie Hall's Weill Hall (New York). Nicolò Spera è uno dei pochi chitarristi al mondo ad esibirsi sia su chitarre a sei che a dieci corde, così come sulla tiorba. Le sue registrazioni delle opere di Maurice Ohana per chitarra solista hanno vinto diversi premi importanti.



Il secondo, atteso appuntamento della giornata sarà alle ore 21.00 e vedrà esibirsi Manolo Franco (Chitarra flamenca), Juan Lorenzo (Chitarra flamenca), Mercedes Abenza (Cantaora) e Lara Ribichini (Bailaora). Manolo Franco ha vinto il trofeo "Geraldillo del toque" alla biennale di Siviglia nel 1984, a soli 24 anni, ed era il cantante preferito di Antonio Mairena. Juan Lorenzo ha tenuto circa 2.000 concerti, collaborando con alcune delle figure più prestigiose del Flamenco internazionale. Mercedes Abenza ha ottenuto vari riconoscimenti istituzionali di notevole valore artistico nel mondo Flamenco e ha formato e diretto la compagnia “Sevilla Flamenca”. Lara Ribichini ha lavorato con i più grandi nomi del panorama Flamenco internazionale.