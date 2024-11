Sanremo, il cordoglio degli Irriducibili per la scomparsa di Bruno Pistone: "Grande perdita per tutto il calcio"

Cordoglio degli Irriducibili Sanremo per la scomparsa di un rinomato esponente del calcio.

"Un altro personaggio legato al calcio del ponente ligure ci ha purtroppo lasciato, scrivono commossi. Questa per il calcio locale è una grave perdita. E’ mancato ieri Bruno Pistone, ex giocatore ed allenatore di diverse società calcistiche ponentine. Con i colori biancazzurri ha giocato negli anni '60 in Serie D. Passando allenatore ha guidato tra le ultime squadre, una decina di anni fa, la Virtus Sanremo, in seconda e terza categoria. Classe 1947 ha giocato oltre che con la Sanremese, con l'Albenga e la Carlin’s Boys. Alla famiglia le nostre sincere condoglianze".