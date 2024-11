Taggia si prepara al Natale: il 6 dicembre l'accensione delle luminarie, "Creare una magica atmosfera"

Il Comune di Taggia ha deciso di investire nel clima natalizio approvando l'installazione delle luminarie e decorazioni festive per il periodo che va dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. L'intervento sarà curato dalla ditta Art Helvetic Trading Sagl, con sede in Svizzera, scelta tramite affidamento diretto, per un importo totale di 64.660 euro (53.000 euro più IVA). Un investimento che mira non solo a creare un'atmosfera accogliente per residenti e visitatori, ma anche a sostenere il turismo e il commercio locale durante il periodo festivo.

"Le luminarie saranno installate nei prossimi giorni e l’accensione è prevista per venerdì 6 dicembre. L'albero di natale sarà invece acceso venerdì 13 dicembre durante la manifestazione di Natale a Villa Boselli", fanno sapere dal Comune. A seguire il tema sono state l’assessore Barbara Dumarte e la consigliere Chiara Cerri. "Rispetto lo scorso anno saranno illuminate alcune vie in più. Inoltre saranno illuminate come da tradizione le chiese delle tre parrocchie (Arma, Taggia e Levà) con delle luminarie particolari. L'obiettivo è quello di rendere la nostra cittadina sempre più accogliente, per i commercianti, i nostri cittadini e i visitatori. Creeremo una magnifica atmosfera natalizia per vivere al meglio le festività. Un risultato importante ottenuto con il grande impegno di tutta l’amministrazione e degli uffici".

L'assessore Dumarte e la consigliere Cerri ringraziano le associazioni di categoria con le quali anche per quest’anno si è concordato di destinare parte dei proventi della Tassa di Soggiorno alle illuminazioni natalizie, permettendo di dare un’offerta più completa sotto questo punto di vista.