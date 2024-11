Sanremo: sportello Bancomat assente a Coldirodi da un anno, i residenti mandano 1.000 firme a Bper Banca e Tm Posta

Il comitato ‘Coldirodi-IN’ della omonima e popolosa frazione di Sanremo, interviene dopo l’articolo del nostro giornale (QUI) relativo agli sportelli Bancomat in città, in convenzione con il Comune per il servizio di tesoreria.

Il comitato ha infatti raccolto circa 1.000 firme in un mese, tra i residenti della frazione matuziana che, da dicembre scorso, è rimasta senza nessuno sportello Bancomat, con ovvi disagi per chi ci vive. I ‘colantini’, infatti, sono costretti a scendere in centro per ritirare contanti, dai pochi sportelli rimasti.

Le firme sono state già inviate per sollecitare l’installazione. Si tratta di una iniziativa, quella promossa dal comitato ‘Coldirodi-IN’, che sta già seguendo altri progetti nella frazione di Coldirodi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

“L'iniziativa – evidenzia il presidente del comitato Paola Peluso - è stata accolta con grande partecipazione dagli abitanti della frazione”. Ora i residenti attendono con fiducia l’installazione dello sportello, sia da Bper che da Poste Italiane.