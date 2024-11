Sanremo: servizio di tesoreria rinnovato dal Comune con Bper banca, attesi i nuovi Bancomat di Coldirodi e del Mercato Annonario

Dal 1° ottobre è stato attivato il nuovo servizio di tesoreria per il Comune di Sanremo e, pur rimanendo alcuni servizi importanti per gli utenti, ne verranno instaurati due nuovi, fortemente voluti dall’ex Amministrazione e dal Consiglio comunale ed ora confermati anche dalla Giunta Mager.

In particolare stiamo parlando dei due nuovi Bancomat, che dovranno essere attivati a breve a Coldirodi e all’interno del Mercato Annonario di via Martiri. Due servizi importanti per l’utenza, sollecitati rispettivamente dall’ex Consigliere Roberto Rizzo e da Luca Lombardi, Consigliere comunale da poco eletto anche con la stessa carica in Regione.

L’installazione dei due nuovi Bancomat è compito di banca Bper che si è aggiudicata il servizio di tesoreria in convenzione con il Comune. Palazzo Bellevue ha ottenuto le due nuove installazioni che vanno ad aggiungersi a quelle esistenti e già presenti: nella sede comunale di palazzo Bellevue, nelle frazioni di Poggio e Bussana ma anche al Casinò.

Oltre a questi è previsto anche un Bancomat al Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove deve essere sostituito il precedente. Per Coldirodi, tra l’altro, si tratta di un servizio fondamentale per la popolosa frazione, dove i residenti avevano lottato duramente negli ultimi mesi, per mantenere la filiale della banca, che invece ha chiuso. Ora dal Comune sono attese le tre nuove installazioni da parte di BPer.