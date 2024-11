Sanremo: tutto pronto per l'undicesima edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Memorial Pavan”

Iniziato il conto alla rovescia per l’undicesima edizione del prestigioso concorso fotografico nazionale Memorial Pavan – Città di Sanremo. L’evento, che ha conquistato nel corso degli anni un ampio apprezzamento, torna con alcune novità.

Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato un record di partecipazione con 145 fotografi provenienti da tutta Italia e dall’estero e un totale di 1.528 scatti inviati, l’edizione 2024 del concorso punta a ripetere, se non a superare, questo traguardo. Il concorso è patrocinato dall’Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e ha ricevuto il riconoscimento del Comune di Sanremo.

La premiazione si terrà presso il Museo Civico di Sanremo. L’evento sarà reso possibile anche grazie al supporto del Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, al fianco di partner storici come Foto Video Renata, Olio Roi, Quintessenza Restaurant, Pane di Triora e BB Dolciaria.

Quest’anno i partecipanti potranno cimentarsi in tre diverse categorie tematiche: tema libero a colori, tema libero in bianco e nero e un tema obbligato dal titolo Panorami e scorci italiani. Come ulteriore novità, verrà assegnato un premio speciale al fotoclub più numeroso, che riceverà un buono acquisto. Il concorso è aperto a tutti e le opere possono essere realizzate con qualsiasi dispositivo di ripresa, dai classici strumenti professionali agli smartphone.

Gli under 18 potranno partecipare gratuitamente, mentre saranno previsti premi dedicati per le categorie under 18 e under 30, nell’intento di promuovere e valorizzare i giovani talenti fotografici italiani.