I tuoi supereroi preferiti ti aspettano al Pam!

Presso il Supermercato Pam di via Pietro Agosti, 307 a Sanremo, i nostri bimbi potranno vivere un momento magico con i loro supereroi preferiti .

Giochi, foto e selfie indimenticabili, e nel pomeriggio, una merenda golosa e il truccabimbi per trasformarsi in veri protagonisti!



Quando? Sabato 16 novembre, al mattino dalle 11 alle 13 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:00



Cari genitori, segnatevi la data: sarà un’occasione speciale per far sognare i vostri bimbi e creare ricordi da supereroi!



Si tratta di un'iniziativa solidale in collaborazione con Supereroi per i bambini.

facebook.com/supereroiperibambini

instagram.com/supereroiperibambini



Il Supermercato Pam donerà alla Polisportiva IntegrAbili la somma di 1000 euro.

Quel giorno i clienti avranno la possibilità di donare in cassa un euro o multipli a favore dell’associazione.