Airole: un paese sconvolto per la scomparsa di Luigi Ciaccia, aveva 23 anni il giovane morto folgorato dall'asciugacapelli

E’ sicuramente una comunità sconvolta quella di Airole, piccolo paese nell’immediato entroterra di Ventimiglia che, ieri sera è venuta a sapere della tragedia che ha visto la morte di Luigi Ciaccia, 23enne che viveva con la madre e che è morto, folgorato dal phon mentre si sta asciugando i capelli.

Il caso è ancora da chiarire, da parte dei Carabinieri che stanno svolgendo le indagini. E’ accaduto poco dopo le 19, quando è stato dato l’allarme alla centrale del 118. Sul posto è intervenuto il personale medico e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia ma, purtroppo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. E’ morto per un arresto cardiocircolatorio.

Anche il Sindaco del paese, Andrea Molinari, è rimasto sconvolto dalla notizia ricevuta: “Non conoscevo bene la famiglia – ci ha detto – e ieri sera non ero in paese. So solamente che il giovane viveva con la madre da alcuni anni. E’ sicuramente una tragedia che ci lascia letteralmente attoniti”.

I Carabinieri dovranno ora capire come possa essere successo il fatto di ieri e se l'impianto elettrico dell'abitazione fosse a norma.