18 espulsioni e 6 permessi di soggiorno revocati, ecco il bilancio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia

18 provvedimenti di espulsione ad altrettanti cittadini stranieri e 6 provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno in questo ultomo fine settimana. È il bilancio dell’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia che tiene sempre alta l’attenzione del sul fenomeno dell’immigrazione irregolare nella provincia.

I 18 stranieri sono risultati irregolari sul territorio della Provincia, cinque dei quali (tre di nazionalità egiziana, uno tunisino e un algerino, quest’ultimo pregiudicato per rapina, furto, ricettazione, resistenza a P.U., lesioni, ecc..) sono stati accompagnati coattivamente presso il C.P.R. (Centro di Permanenza e Rimpatrio) in attesa di dare effettiva esecuzione all’espulsione dal Territorio Nazionale, con il rimpatrio verso il paese di origine, mentre i 6 provvedimenti di revoca del permesso sono stati attuati per assenza o il venir meno dei requisiti di legge.