Ventimiglia, conclusi i lavori di messa in sicurezza: riapre via Due Camini

Riapre via Due Camini a Ventimiglia. Il tratto di strada verrà inaugurato sabato prossimo, il 16 novembre, alle 12.

Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del tratto di strada comunale, assegnati lo scorso aprile alla ditta Emmebi Consolidamenti Srl di Luigi Guastavino, nel tratto della via che era crollato nel 2019 in seguito a un’alluvione.

L'intervento, reso possibile grazie a un contributo di oltre un milione di euro da parte di Regione Liguria, rende finalmente agibile e transitabile una strada molto attesa dai cittadini e indispensabile per tutti i residenti della frazione di San Bernardo.