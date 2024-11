Uso improprio dei contatti dei pazienti: medico di base di Sanremo multato dall'ASL 1 per pubblicità elettorale

L'ASL 1 Imperiese ha ufficialmente sanzionato un medico di base, Thomas Fero, non dipendente della struttura sanitaria per uso improprio dei contatti dei propri pazienti durante l'ultima campagna elettorale a Sanremo. La sanzione, pari a 593,50 euro, è stata determinata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari Convenzionato (UPDC) e rappresenta il 10% della retribuzione lorda mensile del medico, come stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale.

L'indagine, partita lo scorso maggio, era stata avviata dopo che alcuni pazienti, in cura dall'Asl1, avevano segnalato di aver ricevuto una comunicazione elettorale direttamente dal proprio medico. Nella email inviata, il medico chiedeva il supporto per la propria candidatura come consigliere comunale, utilizzando la lista dei contatti in suo possesso per fini non professionali.

La delibera emessa dall'ASL, redatta lo scorso 11 novembre, riporta che l'azione è stata considerata inappropriata, in quanto viola la normativa in vigore sui comportamenti etici e professionali. La sanzione è stata formalizzata come parte delle misure disciplinari previste per i medici convenzionati e riconosciuta congrua dall'UPDC.