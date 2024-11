Sanremo: domenica prossima torna l'Hbrun, l'incasso verrà devoluto alla Croce Verde (Foto)

Terza edizione per l'Hbrun, la Trail run di beneficenza che punta ad avvicinare le persone allo sport, in modo da contrastare le malattie cardiovascolari. Il percorso prevede una distanza da percorrere di 9 km, con un dislivello di 500 metri, che possono essere percorsi sia di corsa sia in camminata. Le iscrizioni saranno aperte da sabato pomeriggio, dalle 14 alle 18, e domenica alle 8 prima dell'inizio della gara, che partirà alle ore 9 con pacco gara e ristoro inclusi. Il ricavato della quota d'iscrizione (15 euro) sarà interamente devoluto in beneficenza per l'acquisto di materiale sanitario, che quest'anno sarà donato alla Croce Verde.

"È un piacere che il nostro calendario includa anche questa manifestazione - dichiara l'assessore al turismo Alessandro Sindoni - Un ringraziamento a chi si è tanto adoperato in questi anni a fare crescere l'Hbrun, capace di attirare professionisti e amatori alla camminata, così da potersi divertire e scoprire scorci particolari del nostro territorio, facendo anche un'opera di beneficenza".

"Io da sanremese consiglio a tutti questo percorso - aggiunge Paolo Masselli - è un modo per scoprire angoli di Sanremo che non si conoscono. Ci si trova in scollinamenti da cui vedere scorci fantastici, e questa occasione è ottima per poterli vedere".

Lo scorso anno sono stati raggiunti i 114 partecipanti e da parte degli organizzatori arriva una promessa: se per l'edizione 2024 si raggiungeranno i 150 iscritti, quella del prossimo anno vedrà organizzato un percorso parallelo a quello tradizionale, con un percorso di 15 chilometri.