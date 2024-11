Al via la prevendita di BEST, il token del portafoglio Web3 Best Wallet

Best Wallet è in lizza per divenire uno dei portafogli Web3 più utilizzati nel prossimo futuro, grazie a tante soluzioni di utilità che potrebbero far pendere l’ago della bilancia a suo favore. L’ultima di queste novità è il token BEST, criptovaluta di governance che verrà utilizzata per garantire vantaggi a tutti i possessori.

La prevendita è attualmente disponibile ma in via del tutto esclusiva e privata, accessibile per due settimane solo agli utenti che dispongono di Best Wallet. Ottenere criptovalute in presale non è mai stato così semplice come con la soluzione “Upcoming Tokens” di Best Wallet, dove potete trovare BEST a un prezzo iniziale di 0,0225$.

Tutti i vantaggi del token BEST

Generalmente le criptovalute possono o meno avere delle soluzioni di utilità. Quelle che non ne hanno sono a scopo puramente speculativo e godono di una fama spesso effimera, legata al clamore mediatico e alla capacità del token di restare a galla per periodi più o meno lunghi. Non si tratta di cattivi investimenti, anzi, possono fruttare bene, soprattutto per gli investitori navigati, tuttavia a dare più stabilità sono i token con una o più soluzioni di utilità, che garantiscono quindi una sorta di continuità alla criptovaluta. BEST rientra proprio tra questi ultimi, dal momento che è il token di governance della piattaforma Best Wallet.

Chi decide di acquistare BEST potrà accedere a tanti vantaggi sia tramite Best Wallet, sia su piattaforme esterne, grazie alle tante sponsorizzazioni e partenership messe in atto. Il primo e più evidente vantaggio è la possibilità di accedere a migliori costi di transazione quando si effettuano scambi di criptovalute cross-chain. Inoltre, BEST sarà vitale sia per il Best DEX sia per la funzione prevista chiamata Best Card.

Ma dove il token riesce a mostrare tutta la sua utilità è nella funzione Upcoming Tokens, una schermata all’interno dell’app che si è rivelata popolare e anche indispensabile per accedere a criptovalute a un costo basso. BEST può essere acquistato proprio tramite questa schermata. Usando la funzione Upcoming Tokens, gli utenti Best Wallet hanno già investito 2,7 milioni di dollari nelle prevendite qui evidenziate, segno di un forte interesse nelle criptovalute non ancora giunte sul mercato. E d’altronde, come biasimarli, si tratta di un invesitmento spesso vantaggioso a costi ridotti.

Disponendo del token BEST, si potrà accedere a prevendite nella loro fase 0, prima che queste siano annunciate al pubblico. Il vantaggio è che il prezzo sarà al minimo storico, permettendo investimenti economici ma potenzialmente redditizi.

Per restare sempre aggiornati e ottenere tutte le informazioni sul token, è consigliato anche seguire la community sui social media, tramite la pagina X, per esempio, ma anche tramite il canale Discord. Proprio sulla pagina X, per esempio, è indicato come partecipare all’aridrop per ottenere BEST completando dei semplici task giornalieri.

Did you know? You can earn $BEST tokens by completing daily airdrop quests! 💸💸💸



The more points you stack, the more $BEST you will receive! Get access to exclusive features and reduced fees when the token launches. 🔥



Remember, daily quests reset everyday at midnight. Don't… pic.twitter.com/APEuMjfNZZ — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 9, 2024

Come acquistare BEST

Per poter acquistare BEST, quindi, bisogna innanzitutto scaricare l’applicazione Best Wallet sul proprio smartphone. Grazie alla versione Android e quella iOS, potrete facilmente trovarla a prescindere dallo smartphone di cui disponete. Dopodiché, potrete creare il vostro wallet usando la piattaforma Web3 e, infine, potrete accedere alla schermata Upcoming Tokens dalla vostra home.

Qui troverete la presale dedicata a BEST e tutto ciò che dovrete fare è scambiare criptovalute supportate per ottenere il token nativo. Ricordiamo che la prevendita è disponibile per due settimane per gli utenti della piattaforma, quindi accedere ora al prezzo minimo è senza dubbio conveniente, soprattutto alla luce dei futuri utilizzi di BEST.

