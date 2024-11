Incidente tra scooter e auto in via 2 Giugno a Camporosso: ferito un 29enne

Un incidente tra uno scooter e un'auto ha coinvolto un giovane di 29 anni oggi in via 2 Giugno a Camporosso. Il ragazzo, che stava completando una consegna, è stato colpito in pieno da un’auto, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era appena ripartito dopo la consegna quando è avvenuto l'impatto con l'auto. I soccorritori della Croce Verde Intemelia e l’automedica Alfa 3 sono giunti rapidamente sul posto per prestare i primi soccorsi. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Sanremo, il ragazzo presenta una sospetta frattura (probabilmente al bacino o al coccige, ndr). La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e sul posto si sono svolti i rilievi per chiarire l'esatta sequenza dei fatti.