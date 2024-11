Lions Club Imperia La Torre lancia il progetto per un nuovo Parco Inclusivo: un parco giochi senza barriere per tutti i bambini

Il Lions Club Imperia La Torre ha avviato un'iniziativa per la realizzazione di un Parco Inclusivo a Imperia, un'area giochi senza barriere progettata per essere accessibile a tutti i bambini. L'idea, promossa dal Presidente Riccardo Riva, è stata presentata alla Fondazione Internazionale dei Lions per ottenere il contributo necessario a coprire il 50% delle spese. Il restante importo sarà raccolto grazie al contributo dei soci e di sponsor locali che il club sta già cercando.

"L’obiettivo – ha spiegato Riva – è individuare, insieme all’amministrazione comunale e alle altre associazioni interessate, la localizzazione ideale per il parco e avviare i lavori il prima possibile. Con il supporto degli altri Lions Club imperiesi, vogliamo che il Parco Inclusivo diventi un punto di orgoglio per la città, offrendo giochi accessibili e privi di barriere per tutti i bambini.”

La Fondazione Internazionale dei Lions è nota per il suo intervento globale nelle calamità naturali, ma è anche attiva nel sostegno alle comunità locali, con una particolare attenzione all’integrazione e all’inclusione. Gian Costa, referente distrettuale della Fondazione, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere riconosciuti dall’ONU come la migliore organizzazione mondiale no-profit, soprattutto perché il 100% dei fondi raccolti viene destinato ai progetti, grazie all'impegno volontario dei Lions.”

In seguito alla conferma dei finanziamenti, il club lavorerà con il Comune per identificare l'area più adatta e avviare la progettazione esecutiva. “Questo progetto – conclude Riva – si svilupperà su più anni e vedrà coinvolti i miei successori, Maurizio Bertolino e Andrea Landolfi, per garantire continuità e supporto.”