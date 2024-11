Continua la ricerca di medici da parte di Asl 1 Imperiese: bandito il concorso per 10 dirigenti nel reparto di Cardiologia

Asl 1 Imperiese ha bandito ieri un concorso pubblico per 10 posti da Dirigente Medico a tempo indeterminato nel reparto di Cardiologia. A fronte del fabbisogno di 25 medici, attualmente sono solo 14 quelli in servizio di ruolo e, in seguito al concorso per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti indetto nel novembre 2022, sono arrivate 14 domande di partecipazione ma nessun candidato ha preso parte alla procedura selettiva.

A gennaio 2023 è stato indetto un nuovo avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e a rapporto di lavoro esclusivo di Dirigente Medico in Cardiologia, ma è andato deserto e non risultano graduatorie aziendali e in ambito regionale disponibili per il profilo.

E’ stato quindi indetto un nuovo concorso pubblico per 10 Dirigenti Medico per Cardiologia e, nei giorni scorsi ne è stato pubblicato un altro, sempre per 10 Dirigenti, questa volta per Medicina Interna. Una problematica, quella del reperimento dei dottori per la nostra provincia, che rimane sempre quello principale per l’Asl 1 Imperiese.