Caro affitti a Sanremo: prezzi fino a 1.000 euro e pochi immobili adatti, si attende un calo per cambiare casa

A Sanremo, come in molte altre città italiane, la situazione degli affitti è sempre più difficile per chi cerca casa. I costi per un appartamento bilocale in centro si aggirano intorno ai 700-800 euro mensili, mentre per una soluzione più ampia o in zone residenziali con spazi esterni i prezzi superano facilmente i 1.000 euro al mese. La tendenza al rialzo dei prezzi, unita alla scarsità di immobili disponibili, rende complicato per molti trovare una soluzione abitativa adeguata alle proprie esigenze.

Secondo l’indagine annuale realizzata da Casa.it, intitolata “La casa che immagino”, che ha coinvolto oltre 4.000 persone in Italia, il 79% degli intervistati si dichiara ottimista riguardo alla possibilità di trovare la casa giusta, anche se il 62% percepisce i prezzi come troppo elevati. Nella provincia di Imperia, e in particolare a Sanremo, la situazione riflette questi dati: l’offerta abitativa non sempre risponde alle aspettative e alle possibilità economiche dei potenziali inquilini.

Le principali difficoltà segnalate dagli intervistati riguardano non solo i costi degli affitti, ma anche la scarsità di immobili adatti alle proprie esigenze. In particolare, il 35% degli intervistati desidera una casa con spazi esterni, come giardino o terrazzo, mentre il 29% vorrebbe una casa più grande. A Sanremo, il mercato immobiliare è in linea con queste esigenze, ma i prezzi restano un ostacolo importante. Daniela Mora, Head of Consumer & Brand Marketing di Casa.it, spiega: “Dall’indagine emerge un ottimismo diffuso, nonostante le difficoltà. Tuttavia, è evidente come una persona su due aspetti un calo dei prezzi per cambiare casa.”

L’indagine evidenzia anche che, per far fronte al caro affitti, il 69% degli intervistati ha modificato le proprie aspettative sulla casa desiderata, accettando soluzioni più piccole o meno centrali. I dati rivelano come le generazioni più giovani, in particolare la Generazione Z e i Millennials, siano particolarmente sensibili all’andamento dei prezzi: il 70% e il 64% di loro, rispettivamente, preferiscono aspettare un abbassamento dei prezzi prima di prendere una decisione definitiva.

Per molte persone, l’affitto rappresenta una scelta temporanea. Secondo Casa.it, il 23% degli intervistati considera l’affitto come una soluzione in attesa di poter comprare casa, mentre solo il 16% lo sceglie per mancanza di interesse verso la proprietà. A Sanremo, dove i costi degli immobili sono elevati, l’affitto può diventare l’unica opzione possibile per chi non ha la possibilità di acquistare.