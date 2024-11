Camporosso, una serata dedicata all'autostima e alla crescita personale: l'iniziativa di Aceb (Foto)

Una serata dedicata all'autostima e alla crescita personale verrà proposta venerdì prossimo, il 15 novembre, alle 20.30, presso la sala polivalente Giovanni Falcone a Camporosso. L'evento "Come te non c'è nessuno, autostima crescita personale" è organizzato da Aceb-Associazione Culturale Eventi Benefici Aps con il patrocinio del Comune e in collaborazione con i servizi sociali.

I relatori della serata saranno la dottoressa Monica Borgogno, psicologa, psicoterapeuta e direttore dei progetti sociali in Aceb e la dottoressa Cristina Di Maio, psicologa e vicedirettore. "Questa volta ci uniremo per intraprendere un viaggio insieme, un percorso che ci condurrà a una maggiore consapevolezza di noi stessi, del nostro valore e del nostro potenziale. L'autostima non è solo il modo in cui ci percepiamo, ma rappresenta anche la chiave per affrontare il mondo con sicurezza, vivere pienamente ogni esperienza e crescere come individui" - fa sapere il vicepresidente di Aceb Davide Grimaldi - "Spesso siamo i nostri più severi critici, dimenticando che ciascuno di noi possiede un valore unico e una forza interiore pronta a essere scoperta e coltivata".

"Durante questa serata, ci focalizzeremo sul far emergere il meglio di noi stessi, perché ognuno merita di guardarsi allo specchio con orgoglio, di credere nelle proprie capacità e di affrontare ogni giorno con fiducia e determinazione" - dice Grimaldi - "Questa serata sarà un'opportunità per tutti noi di crescere e tirare fuori la versione migliore di noi stessi. Vi auguriamo una buona serata e un profondo viaggio interiore. Si può prenotare la partecipazione scrivendo su WhatsApp al n +39 345 85 17 448: partecipo al corso di 'Autostima'. L'iscrizione è 10,00 a persona più gadget omaggio".