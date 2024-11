Sanremo invasa dai turisti francesi per la Festa di San Martino: successo per hotel e ristoranti, ma traffico in tilt (Foto)

Una vera e propria ondata francese. Nell'ultimo fine settimana, la città di Sanremo ha registrato un’eccezionale affluenza di turisti francesi in occasione della Festa di San Martino, che in Francia segna simbolicamente l'inizio delle festività natalizie. Un evento che ha visto un vero e proprio assalto da parte dei cugini d’oltralpe, la cui presenza ha garantito un notevole successo per hotel e ristoranti.

L’affluenza turistica, in costante aumento dalla fine di ottobre grazie anche al ponte di Ognissanti, ha regalato al settore alberghiero e della ristorazione locali un’ottima ripresa stagionale, con presenze e prenotazioni elevate. Tuttavia, il gran numero di visitatori ha creato non pochi disagi sul fronte del traffico. A partire dal primo pomeriggio di quest'oggi, da Sanremo fino in Francia, caselli autostradali e strade del centro sono stati congestionati, provocando rallentamenti e difficoltà per chi vive e lavora nella zona. I residenti hanno infatti segnalato disagi negli spostamenti quotidiani, con vie cittadine e arterie principali spesso intasate dal flusso continuo di auto e pullman turistici.

Mentre gli operatori turistici si dichiarano soddisfatti per l’ottima performance, la comunità matuziana (e di tutta la costa) torna a chiedere soluzioni per migliorare la gestione del traffico nei prossimi mesi, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie.