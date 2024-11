Più cura e decoro a Bordighera. E' uno degli obiettivi dell'Amministrazione Ingenito per migliorare l'immagine della città delle palme.

Sono previsti, infatti, interventi sull'arredo urbano. "Più cura e decoro con interventi sull’arredo urbano" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Entro la fine dell'anno saranno installate nuove paline per affissioni pubblicitarie in via Matteotti e in via Noaro e saranno sostituiti i primi 15 cestini gettacarte" - annuncia il primo cittadino.