Domenica 17 novembre 'Camminata per il Diabete dei Lions': promuovere la Salute e la Consapevolezza

Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse e in crescita nel mondo, con milioni di persone che ne soffrono e che spesso non ricevono una diagnosi precoce. Il Lions Club International, una delle organizzazioni di volontariato più grandi e rispettate a livello globale, ha da anni un impegno costante per sensibilizzare il pubblico su questa condizione e supportare le persone colpite. Tra le loro numerose iniziative, una delle più significative è la “Camminata per il Diabete”, un evento pensato per promuovere la salute fisica e la consapevolezza sul diabete.

La “Camminata per il Diabete” che sarà organizzata dai Lions il 17 novembre, si svolgerà contemporaneamente a Sanremo con arrivo ad Arma di Taggia e a Camporosso Mare con arrivo a Bordighera ed è promossa dai Lions Club della 4ª Circoscrizione Zona B: L.C. ARMA e TAGGIA, L.C. SANREMO HOST, L.C. SANREMO MATUTIA, L.C. BORDIGHERA CAPO NERO HOST, L.C. BORDIGHERA OTTO LUOGHI e L.C. UFFICIALI D’ITALIA – ALPI MARITTIME. La “Camminata per il Diabete” è un evento di sensibilizzazione che unisce salute, benessere e comunità. Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale sulla lotta contro il Diabete, che si celebra il 14 novembre in diverse città del mondo, i Lions organizzano questa camminata per diffondere consapevolezza sul diabete, una malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e che, se non gestita, può portare a complicanze gravi come problemi cardiovascolari, cecità e insufficienza renale.

Il diabete è una malattia cronica che colpisce la capacità del corpo di regolare i livelli di glucosio nel sangue, con gravi ripercussioni su vari organi e funzioni corporee. Esistono due tipi principali di diabete: il Tipo 1, in cui il corpo non produce insulina, e il Tipo 2, in cui il corpo non risponde correttamente all’insulina. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si prevede che il numero di persone affette dal diabete supererà i 600 milioni entro il 2045. Oltre a essere una delle principali cause di cecità e amputazioni, il diabete è associato a numerose altre complicanze che compromettono la qualità della vita.

L’obiettivo della Camminata è promuovere uno stile di vita sano attraverso l’attività fisica, fondamentale per prevenire e gestire il diabete di tipo 2. Durante l’evento, i partecipanti camminano insieme, promuovendo l’importanza di una vita attiva e di una dieta equilibrata. Il percorso è accessibile a tutti, rendendo l’evento inclusivo per persone di ogni età e livello di preparazione fisica.

Oltre alla camminata, la giornata offre momenti informativi con esperti sanitari che spiegano i rischi, i sintomi e le modalità di prevenzione del diabete. Questa iniziativa dei Lions sottolinea l’importanza di una comunità consapevole e informata. La partecipazione contribuisce a sostenere la ricerca e a promuovere attività educative sul diabete, rafforzando il senso di solidarietà sociale.

Gli appuntamenti per partecipare alla “Camminata Lions: se ti muovi il diabete si ferma”, organizzata dal Lions Club della 4ª Circosrizione Zona B, sono a SANREMO con partenza dalle ore 9:00 alle ore 10:00 in via Matteotti di fronte al Cinema Centrale, con controllo gratuito della glicemia alla partenza (preferibilmente a digiuno) e con arrivo ad ARMA di TAGGIA sul piazzale Chierotti. La camminata si svolgerà sulla pista ciclabile (un percorso di 8 km circa), con screening gratuito del diabete, controllo della glicemia, presso gazebi Lions alla partenza e all’arrivo.

L'altra partenza della “Camminata Lions contro il diabete” è a CAMPOROSSO Mare largo Fabrizio De André alle alle 9:30, con misurazione della glicemia per tutti preferibilmente a digiuno dalle ore 9:15 alle 13:00 con arrivo a BORDIGHERA sul lungomare Argentina al bar Hatù.

Per Informazioni telefonare a: Lion AURELIO NEGRO cell. 339 4876673 (dalle ore 9 alle 19)