Nuova giunta regionale, oggi fumata grigia, la decisione rimandata a domani

Oggi pomeriggio si è tenuto in Regione un vertice del centrodestra che ha stabilito ufficialmente i nomi (quasi tutti) della nuova giunta regionale Bucci. Il neo presidente, insediatosi in queste settimane, ha concluso poco fa il vertice assieme ai vari rappresentanti dei partiti della coalizione.

Attualmente la giunta parrebbe essere composta così: Marco Bucci (Presidente), Marco Scajola assessore uscente all’Urbanistica e al Demanio, Simona Ferro titolare delle Pari Opportunità e dello Sport, Giacomo Giampedrone responsabile della Protezione Civile e dell’Ambiente. Nuovi ingressi per Luca Lombardi (Fdl) e, con quasi tutta probabilità, Massimo Nicolò (assessore alla sanità).

La scelta di varare la giunta definitiva è stata rimandata a domani perchè attualmente rimane ancora da sciogliere il nodo Savona, nelle mani di Edoardo Rixi, attuale viceministro.

In una prima ipotesi parrebbe che possa prendere le redini della situazione Sara Foscolo, deputata leghista e figura di spicco della politica savonese. Qualora fosse lei, a Forza Italia andrebbe la vicepresidenza della regione con Scajola e la segreteria del consiglio regionale con Angelo Vaccarezza.

Varando una seconda ipotesi, nella quale Rixi dovesse rinunciare alla nomina dell'assessore Savonese, automaticamente la situazione parrebbe essere la seguente: Vaccarezza, quota FI, diventerebbe assessore e, in tal caso, la Lega conquisterebbe la segreteria del consiglio regionale.

Infine il settimo posto, ancora una questione in casa Lega: potrebbe uscire clamorosamente fuori Alessio Piana, il più votato a Genova, per far entrare l’ex presidente ad interim Alessandro Piana.