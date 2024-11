Sanremo: grande partecipazione e successo al Convegno '#Ragazzi con etichette #Riconnettiamoci al mondo reale' (foto)

Grande partecipazione e successo mercoledì 6 novembre al Teatro del Casinò di Sanremo al Convegno “#Ragazzi con etichette #Riconnettiamoci al mondo reale” organizzato dal Distretto Lions 108 Ia3 in collaborazione con ASL1 Imperiese, Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Lions Club Sanremo Matutia e Adgp Aps. Dati i notevoli risultati di affluenza ed interesse sui social è stato definito come “Un convegno fenomenale”.

Una squadra di soci del Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha accolto all'ingresso del teatro oltre 360 ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado iscritte all’evento; a supporto alcuni ragazzi della 4 E del Liceo Scientifico G.D. Cassini di Sanremo che, insieme ai soci, hanno distribuito gadgets, penne e supporti per cellulari offerti da Uno Energy, braccialetti a tema donati dall'impresa Edile Dell'Arena di Cristian Dell’Arena e diverso materiale informativo messo a disposizione dal Club sul servizio “Cani guida Lions per non vedenti”, dall’Associazione Italiana Epilessia, dall’Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps, da Amarti, da Acad e dalla Farmacia Matuzia.

L’inizio con la proiezione del video proposto dall'Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps “Lino scrive alla maestra”. Buio in sala, silenzio: una moltitudine di giovani suddivisi per Istituti con il cellulare spento ; il Cerimoniere del Distretto Lions 108 Ia3 Roberto Pecchinino introduce il programma della mattinata proiettata sulla sensibilizzazione verso le tematiche del convegno, patrocinato dal Comune di Sanremo, dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Imperia, dall’Associazione Italiana Epilessia, dall’Associazione il Collare d’oro di Milano, da Agd Italia, da Diabete Italia.

Un incontro pensato e strutturato come Service Lions in collaborazione con l'Asl 1 imperiese a favore del territorio ponentino.

Il Comitato Organizzatore guidato dalla Direzione Scientifica del Dott. Giuseppe Pili, Responsabile SSD Neuropsichiatria infantile di Asl1 Imperiese e dall’“Officer” Distrettuale per l’Epilessia Ilaria Tacchi del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, con il supporto di Efisia Palmas Presidente ADGP, gli “Officers” Distrettuali Sara Muià, Segretaria Distrettuale e Danilo Papa del Lions Club Sanremo Matutia, referenti per la salute per il progetto Cani guida e Diabete, la Dott.ssa Barbara Bonino del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, la Dott.ssa Martina Prette Presidente dell’Associazione aMarti, la Dott.ssa Francesca Loffredo psicologa e volontaria ANGSA, la Dott.ssa Sara Sartore di Asl1 Imperiese hanno saputo bilanciare la durata e i contenuti degli interventi in base agli argomenti, rendendoli fruibili a ragazzi di età dai 12 ai 18 anni, stimolando la curiosità nel pubblico con competenza e professionalità.

Il Sindaco Alessandro Mager ha portato i suoi saluti con un messaggio sentito, dai toni emozionati, che ha contribuito all’accoglienza di un pubblico composto e rispettoso nei confronti dei relatori; a seguire il messaggio del Governatore Lions Vincenzo Benza con una breve spiegazione di chi sono i Lions e i Leo.

Di rilievo il messaggio di Sonia Viale, Consigliere Regionale, socia fondatrice del Lions Club Bordighera Otto Luoghi che ha dato lettura della lettera del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli inviata all’ADGP APS e al Distretto Lions 108 Ia3 per aver scelto di trattare il tema della disabilità partendo dal concetto di handicap, inteso non come ostacolo, ma come possibilità, mettendo in luce l'importanza di poter assistere ad una lezione di educazione civica e morale unita all’opportunità di conoscere e approfondire le malattie croniche pediatriche infantili attraverso testimonianze dirette, trailers e la realtà delle Associazioni presenti sul territorio e la loro importanza.

“OGGI VI OFFRIAMO FORMAZIONE E OPPORTUNITA’ per creare un legame più forte con il nostro vicino, con il nostro amico che vive quotidianamente SILENZIOSAMENTE la sfida di una malattia cronica. “ prosegue il Lion Ilaria Tacchi mamma caregiver, Referente Distrettuale per l’epilessia e responsabile dell'Associazione Italiana Epilessia per la Regione Liguria “IL NOSTRO OBIETTIVO e’ CHE TORNIATE A CASA CARICHI DI ESPERIENZA VERA NON VIRTUALE”. Occorre fare rete. Occorre che le persone si mettano in posizione di ascolto.

Roberto Pecchinino introduce la presenza degli ospiti il Dott. Marco MOLLICA Direttore del Dipartimento Salute Mentale di ASL1, la Dott.ssa Sandra MOTRONI responsabile medicina legale ASL1 e il Dott. Diego MINGHETTI direttore F.F. Gaslini Diffuso Imperia.

Mr DIABETE L'OSPITE INDESIDERATO

Il Dott Riccardo Borea, nostro pediatra sanremese, ha spiegato ai ragazzi quali sono i sintomi all’esordio del diabete, come affrontarlo e quali sono le norme e le procedure di accoglienza e di primo soccorso di un bimbo con Diabete, affiancato da Efisia Palmas mamma caregiver di Enrico Dasso, artefice e protagonista nella lettura di una lettera a cuore aperto in cui racconta la convivenza con l’ospite INdesiderato che ha commosso l’intero teatro.

L’intervento del Dott Andrea Ventura, medico legale direttore F.F. INPS Imperia ha mostrato numeri e percentuali, sull’andamento e l’incidenza dell'aumento dei casi di richiesta di certificazione handicap e sulla dimensione del fenomeno in Provincia di Imperia.

La Lion Sara D'Amico presenta alcuni trailers sul servizio Cani Guida Lions di Limbiate e del Progetto Serena sui Cani Alert per il Diabete; a questi bellissimi video si sono aggiunti 2 ospiti a 4 zampe, due cuccioli straordinari di futuri Cani d'assistenza per l’epilessia dell’Associazione il Collare D’Oro di Gianfranco Cancelli che ha mostrato come un cane addestrato possa essere d'aiuto durante una crisi epilettica o semplicemente nella quotidianità.

Il Dott. Giuseppe Pili ha coinvolto i ragazzi con una presentazione chiara e articolata facendo luce sull'insorgenza e la gestione di una crisi epilettica. Ci possono essere video di ogni genere per mostrare l'esordio di una crisi ma per questo evento, con l'approvazione dei genitori, ha realizzato un intervista con una bellissima ragazza di 12 anni che convive con l’epilessia dall'età di tre anni. Una testimonianza diretta, messaggio di forza e coraggio per tutti i ragazzi che non sanno di avere a fianco un amica affetta da questa malattia cronica. Sofia ha risposto alle domande del pubblico con determinazione e chiarezza inviando un messaggio forte: ”io non sono diversa, ho solo qualcosa in più” Effetto wow il video del campione di tennis Matteo Arnaldi inviato dal Dott. Pili per un saluto ai ragazzi ma in particolare a Sofia con un messaggio rivolto ai ragazzi sull'importanza di praticare sport nonostante gli inciampi della vita.

La Dott.ssa Martina Prette Presidente delle Amarti ha affrontato il tema di un'altra patologia cronica:la celiachia, facendo partecipare attivamente alcuni ragazzi, scelti casualmente tra il pubblico, ha fatto sì che, dopo aver provato a riordinare gli alimenti all’interno della piramide alimentare, si potesse riflettere su quali cibi siano vietati per chi è intollerante al glutine. In questo modo è stato facile e immediato vedere che ci sono un sacco di cibi che possono mangiare tutti, compreso chi è intollerante al glutine, pertanto è possibile mangiare insieme al nostro amico celiaco!

La Lions Ilaria Tacchi presenta, in qualità di Referente Distrettuale per l’epilessia e Responsabile dell'Associazione Italiana Epilessia Regione Liguria, il Progetto Epilessia non solo crisi, realizzato in collaborazione con AIE dopo aver sperimentato, come insegnante nell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, i modi e i tempi in cui si può parlare di epilessia dai bambini agli adulti attraverso la lettura di libri specifici, consultando siti dedicati, scaricando materiale didattico messo a disposizione dalle Associazioni e dalle ASL di competenza.

Il progetto articolato rivolto alle scuole, offre l'opportunità di formazione e informazione con particolare attenzione al coinvolgimento dei ragazzi mediante la proposta di una raccolta di materiale sul tema epilessia invitando i ragazzi a sensibilizzare tra coetanei questa malattia cronica con creatività .

La Dott.ssa Francesca Loffredo psicologa volontaria Angsa invita la platea a riflettere sulle Neurodiversità presentando al pubblico alcune foto scattate da Stefano ragazzo affetto da Sindrome di Asperger con la passione per la fotografia coinvolgendo i ragazzi in sala ponendo domande del tipo “cosa vedete?”

Il mondo visto attraverso gli occhi della diversità, particolari che esistono ma non tutti hanno la sensibilità di notare.

Infine la parte legale di notevole importanza per tutti i docenti presenti in sala: la Dott.ssa Rosita Aiello Avvocato, socia del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, ha introdotto gli Aspetti legali per la somministrazione dei farmaci a scuola.

Il tempo scorre in fretta ma con abilità e precisione ha introdotto in anteprima l’ultimo decreto sulla Somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico.

Alle ore 13.15 il Convegno si conclude con un saluto e ringraziamento ai ragazzi protagonisti di questo incontro formativo provenienti dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE 2A, 2B, 2C

ISTITUTO RUFFINI AICARDI DI SANREMO 4 E 5 SOCIOSANITARIO

LICEO SCIENTIFICO CASSINI 4E, 2P, 3F, 1G

LICEO SCIENTIFICO APROSIO DI VENTIMIGLIA CLASSE 3

POLO TECNOLOGICO IMPERIESE CLASSI 3A, 4A.

GRAZIE alle autorità Presenti, ai Dirigenti scolastici, alle Associazioni, agli Sponsor, ai tecnici di regia Fulvio Bruno, suono e luci Bruno Chiuso, alla Dott.ssa Marzia Taruffi e agli sponsor UnoEnergy, Impresa Edile dell'Arena di Cristian Dell’Arena, al laboratorio analisi Acad di Sanremo e alla Farmacia Matutia di Sanremo.

In tutto questo ci abbiamo messo cuore ed energia

# noi creiamo sorrisi

# Riconnettiticolmondoreale