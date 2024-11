Ventimiglia: scooter prende fuoco in Corso Francia. Traffico in tilt (Foto)

Intorno alle sei del pomeriggio uno scooter, per cause ancora ignote, ha improvvisamente preso fuoco in Corso Francia a Ventimiglia, nei pressi del deposito di Rt.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri e la guardia di finanza, per procedere all'estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area.

Il fatto ha ovviamente generato problemi nella circolazione dei veicoli, in primo luogo per quanto riguarda i frontalieri, ma anche per i residenti, che fino a termine operazioni hanno visto la circolazione nell'area limitata per ragioni di sicurezza.