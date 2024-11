Ventimiglia: proseguono le lezioni del corso di geopolitica e globalizzazione all’Unitre Intemelia

Proseguono gli incontri del corso di Geopolitica e Globalizzazione, incentrato nel primo semestre sul 'potere manipolatorio dei mass media'.

"Dopo l’opera The Truman Show (1998) del 28 ottobre scorso - si spiega nel comunicato -, questo lunedì gli allievi svolgeranno riflessioni sull’opera Quinto Potere (1976) un film di Sidney Lumet. Gli allievi e gli uditori, verranno sollecitati, tramite la metodologia del “brainstorming” (tempesta di idee), a riflettere sulle opere cinematografiche oggetto dell’intervento didattico. L’opera odierna evidenzia gli aspetti controversi che il mercato dei network televisivi comportano soprattutto in riferimento alla continua corsa all’audience.

La lezione sarà preceduta da alcune slide del prof. Giancarlo Memmo, che inviterà gli allievi a riflettere sulle varie forme di potere, utilizzando la metodologia grafica dei diagrammi di Veen, utile a contestualizzare le problematiche dei 'vari poteri' che si sovrappongono nell’agire sociale. Verrà infine rilasciato un documento pdf con dei link a clip video e documenti che costituiranno una base di riflessione anche 'domestica' per gli allievi.

Come sempre gli appunti delle lezioni, le slide e i materiali didattici verranno caricati sulla repository https://independent.academia.edu/GiancarloMemmo, nella chat Unitre e a richiesta inviati all’email degli allievi. Gli uditori, potranno perfezionare durante l’evento didattico l’iscrizione all’Unitre per l’anno accademico 2024/2025 in modo da poter accedere a tutta la ricca offerta formativa che l’Accademia Unitre Intemelia anche per questo anno offre al territorio. Ricordiamo inoltre che l’Università della Terza Età, offre un orario di sportello per le iscrizioni nella sede di Ventimiglia in Via Sottoconvento, tutti i lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00".