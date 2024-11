La Famija Sanremasca ripulisce la spiaggetta del Tiro a Volo: "Un'area naturale da proteggere" (Foto)

La Famija Sanremasca, sempre sensibile all’ambiente e attenta ai luoghi della città, ha ripulito tutta l’area della spiaggia del 'Tiro a Volo', raccogliendo non meno di 40 kg. di rifiuti, soprattutto plastica, ma anche vetro, ferro, lattine e cartacce. Tutto rigorosamente differenziato e consegnato nel centro di raccolta Amaie Energia di Via San Francesco con il mezzo del Consigliere e Console del Mare Gianni Manuguerra.

"Tra le poche spiagge pubbliche di Sanremo appare la bellezza raccolta e misteriosa della spiaggetta 'Tiro a Volo'. Dopo aver percorso una strada asfaltata dissestata ed in parte rovinata dalle radici di grossi ed antichi pini si raggiunge un piccolo spiazzo. Attraversato un cancello sempre aperto si percorre un sentiero che scende verso il mare, ripido, quasi pericoloso, scavato dalle piogge, stretto e contornato da alberi e macchia mediterranea selvaggia e dirompente.

Raggiunta la piccola baia sottostante uno spettacolo non raro ma sempre sorprendente: alte, aggraziate collinette 'banquettes' di “foglie di Posidonia Oceanica ricoprono, come un manto invernale, quasi tutta la spiaggia. La Posidonia non è un’alga, è una pianta marina, preziosa, misconosciuta e mai abbastanza valorizzata e protetta. La Famija Sanremasca, nel 2025, organizzerà un incontro con esperti biologi marini che verranno a farci meglio conoscere questo magico polmone del Mare Mediterraneo. Ora la spiaggia tornata più frequentabile da parte dei visitatori, turisti o cittadini, la natura dei luoghi riappare, antica e serena, accogliente ed amica.