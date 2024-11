Sanremo: sanità pubblica, un nostro lettore scrive una lettera di ringraziamento all'ospedale

Un nostro lettore, Lucio, tramite una lettera decide di porgere i propri ringraziamenti nei confronti del personale sanitario dell'ospedale di Sanremo, in seguito alla cura dimostrata nel seguire il percorso della moglie.

"In questo momento dove tutti denigrano la Sanità Pubblica, noi ci sentiamo di elogiare nella nostra provincia, due realtà che si distinguono per i loro servizi e le attenzioni che riservano ai pazienti. Sono Medicina di Infettivologia all’ospedale Giannoni di Sanremo, con il Dott. Cenderello, l’equipe Medica ed i suoi collaboratori e Medicina Fisiatrica all’Ospedale di Imperia con il Prof. Manelli, i dottori e fisioterapisti ed il corpo Infermieristico. Un grazie sentito per l’attenzione che hanno riservato alle cure di mia moglie Ricci M. Giovanna nel periodo che è stata ricoverata nei loro reparti".