Sanremo scommette sulla tecnologia per rivitalizzare la Pigna: 735mila euro per le infrastrutture digitali

Il centro storico di Sanremo, noto come borgo della Pigna, si appresta a trasformarsi in un modello di innovazione e inclusione. Grazie a un finanziamento di oltre 735 mila euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune ha approvato un ambizioso progetto di infrastrutturazione digitale che porterà la banda larga e nuovi servizi smart per migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere il borgo più attrattivo per i visitatori.

Il progetto, denominato ufficialmente “La Pigna Up, ri-attiviamo il centro storico”, è stato approvato come parte del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), e rientra tra le iniziative mirate a ridare vita e slancio ai centri storici italiani.

Il progetto si articola in una serie di interventi che, da un lato, potenzieranno l’accesso digitale per i residenti e, dall’altro, introdurranno strumenti di innovazione urbana per facilitare la fruizione del borgo ai visitatori. L’ingegnere Davide De Faveri è stato incaricato della progettazione. Ad accompagnarlo ci sarà l’architetto Carla Delmastro, che coordinerà i lavori di realizzazione.