Bordighera: Giunta comunale approva il progetto 'Incontri con gli autori – laboratorio di lettura' dell’Istituto Fermi – Polo – Montale

Prosegue l’iniziativa del Comune di Bordighera 'Equi…libri', avviata nel 2022 con l’obiettivo di promuovere la lettura, e in quest’ambito la Giunta ha approvato il progetto 'Incontri con gli autori – laboratorio di lettura' presentato dall’Istituto Fermi – Polo – Montale.

Tra gennaio e marzo 2025 l’ex Chiesa Anglicana ospiterà dunque tre appuntamenti che vedranno protagonisti Francesca Irene Sensini, Luciano Villa, Silvia Alborno e Carmen Ramò, con il coinvolgimento delle classi e di tutto il pubblico interessato.

“Siamo felici di accogliere questa proposta e siamo grati all’Istituito Fermi – Polo – Montale per la sua realizzazione, che si inserisce perfettamente nel percorso di crescita culturale che è valso a Bordighera la qualifica di 'Città che legge' da parte del Centro per il libro e la lettura del MIBACT - commenta il Sindaco Vittorio Ingenito -. Riteniamo prioritario riconoscere, non solo per i ragazzi ma per tutti, il ruolo della lettura come strumento di conoscenza, di formazione e di confronto. Continuiamo dunque a valorizzarla, con questo ciclo di presentazioni e con altre iniziative come gli incontri con gli autori organizzati dalla Biblioteca Civica Internazionale, vero e proprio polo d’eccellenza”.