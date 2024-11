Natale d'arte a Sanremo: nuova esposizione e novità

Prosegue l'attività della galleria d'arte La Mongolfiera con nuove proposte in previsione del periodo natalizio e con la mostra di Vincent Maillard “Storie di terracotta” che sarà inaugurata sabato 30 novembre alle ore 18 a Sanremo in via Roma 50 a cui tutti sono invitati.

Gli orari della galleria situata a Sanremo in via Roma 50 sono i seguenti: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì dalle 15.30 alle 19.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Lunedì e festivi chiuso.

Le opere uniche e le grafiche degli artisti rappresentati dalla galleria sono inoltre visibili e in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/

Per informazioni scrivere a info@gallerialamongolfiera.it o telefonare allo 0184 508554